Premier League-managere utvist etter krangel

(Tottenham-Brighton 2–1) De italienske trenerne Cristian Stellini (48) og Roberto De Zerbi (43) fikk rødt kort før timen var spilt lørdag ettermiddag. Etterpå avgjorde Harry Kane (29) matchen.

08.04.2023 17:33 Oppdatert 08.04.2023 18:05

Allerede før kampstart havnet de to managerne i krangel. De Zerbi ankom som gjestende manager, men fortonet seg raskt som en fiende for Stellini. Sistnevnte hadde hovedansvaret på hjemmebane for første gang etter Tottenham-styrets sparking av Antonio Conte, men fikk alt annet enn en trivelig start.

Idet han skulle hilse høflig på De Zerbi, ble London-lagets nye sjef irettesatt.

Her er hendelsen før avspark:

Etter at Son Heung-min hadde skrudd Tottenham i ledelsen på utsøkt vis og Lewis Dunk hadde dunket inn en utligning for Brighton i første omgang, tok det bare 10 minutter i den andre før det tente til på sidelinjen.

Kameraene fanget opp et titalls personer som diskuterte heftig, før dommer Stuart Attwell viste det røde kort til begge managerne.

– Det er unødvendig. Det er to landsmenn som møtes i Premier League. De Zerbi, det begynner å bli litt for mye av dette her, sier Viaplay-kommentator Rolf-Otto Eriksen.

Tidligere Tottenham-spiller Tim Sherwood kommenterte hendelsen direkte på Sky Sports.

– Det så ikke ut som Stellini gjorde noen ting, mener Sherwood.

Med trenerne atskilt på tribunen, smalt Kane Tottenham tilbake i ledelsen med drøyt 10 minutter igjen av matchen. Målet var kapteinens 23. i Premier League denne sesongen, det er fem færre enn toppscorer Erling Braut Haalands 28.

Tidligere i matchen opplevde Brighton å få to nettkjenninger annullert og rop om straffe gå uhørt.

Mens gjestene fra den engelske kysten drømmer om en topp fem-plassering og europacupspill neste sesong, kjemper Tottenham en intens kamp for å kvalifisere seg til Champions League.

Øvrige kamper: I Wolverhampton redebuterte Frank Lampard som Chelsea-manager. Det endte med et 0–1-tap. For Newcastle ble Alexander Isak matchvinner da svensken bidro til å snu oppgjøret med en vakker avslutning i 2. omgang, etter at Brentford-spiss Ivan Toney både hadde bommet og scoret på to forsøk fra 11-meteren for hjemmelaget.

Andre resultater: Manchester United-Everton 2–0, Aston Villa-Nottingham Forest 2–0, Fulham-West Ham 0–1, Leicester-Bournemouth 0–1.