John Arne Riise vil slå sammen klubber

John Arne Riise (42) går i et Facebook-innlegg inn for å slå sammen FK Haugesund og Avaldnes for å satse på kvinnefotballen.

TRENER: John Arne Riise. Vis mer

Publisert: 14.09.2023 18:48

Riise er trener for Avaldsnes-kvinnene, som ligger på bunnplass i Toppserien.

Naboen FK Haugesund ligger i den øverste herredivisjonen, Eliteserien.

– Nå må folk lokalt våkne og begynne skjønne alvoret med hva som er i ferd med å skje med kvinnefotballen. Jeg kom til Avaldsnes januar 2022, allerede da begynte folk å snakke om sammenslåing av AIL og FKH, skriver Riise.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

Riise skriver at han raskt begynte å skjønne at en sammenslåing må skje fort om den lokale fotball skal overleve i kamp mot klubber som satser hardt.

Han mener at det rette er sammenslåing, selv FKH satser på kvinner.

– FKH satser på kvinnesiden sier de. Flott! Ikke noe er bedre. Men med all mulig respekt så er det mange år før FKH er i nærheten? De fleste talentene vil pr dags dato velge Avaldsnes på grunn av at vi allerede er i toppserien. Sånn er det bare. Samtidig satser andre klubber enda mer, skriver John Arne Riise.

– Nå må vi våkne og innse at den eneste løsningen om fotballen lokalt skal overleve er sammenslåing. Vi i Avaldsnes overlevde i fjor, så vidt. Blir det samme i år. Vi kjemper med det vi har. Gjør alt vi kan. Men forutsetningene er ikke bra.

Allerede i 2017 fridde Avaldsnes-sjefen Arne Utvik til FK Haugesund.