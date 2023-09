Mistenkte regelbrudd: NFF filmet norske barn i Sverige

Norges Fotballforbund ble varslet om et mulig regelbrudd og filmet norske barn under en turnering i svenske Piteå.

OPPVARMING: Her varmer «FC Opa Kuhmot» opp under Pietå Summer Games i sommer. Spilleren til høyre deltok i turneringen. Spilleren til venstre er med som lillebror og ikke deltaker. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 19:04 Oppdatert: 20.09.2023 19:35

Saken vekker reaksjoner i landets nordligste fylke.

Den handler om å ta med barn til utlandet for å spille cup. Om å dikte opp navnet på et lag. Og altså om NFFs filming av det som skjedde.

– Vi gjorde bare jobben vår, argumenterer leder for NFF Finnmark, Roger Finjord.

– Skal man kunne oppsøkes av fotballkretsen og filmes i utlandet, før man konfronteres i Norge? De prøver nærmest å ta rollen som et internasjonalt fotballpoliti, kontrer barnetrener Vegar Einvik Heitmann.

Saken har utgangspunkt i fotballturneringen Piteå Summer Games i Sverige i sommer. Det er en populær turnering blant norske barn i den nordligste landsdelen.

Men de særnorske barneidrettsbestemmelsene sier at barn må ha fylt 11 år for å kunne delta på cuper i Norden. Det ga Vegar Einvik Heitmann i Alta og en venn fra Tromsø et problem.

De ønsket å blande to kameratgjenger fra Tromsø og Alta og delta i turneringen i Piteå. Spillerne var åtte, ni og ti år gamle - altså for unge etter norske regler.

Heitmann er til vanlig barnetrener i Alta IF, og forsto at han ikke kunne reise til Sverige som representant for klubben.

– Løsningen ble å dra til Sverige som privatpersoner, med et privat lag, sier han til VG.

Han er klar på at NFFs regler kun gjelder for dem som reiser og deltar i et organisasjonsledd som er underlagt NFF og norsk idrett.

Nylig fortalte VG historien om Rosenborg-talentet Sverre Nypan og hans «ekstra-lag som spilte cuper som et privat initiativ. Da fikk de en reaksjon fra NFFs lokale fotballkrets.

Heitmann fra Alta forsvarer det som skjedde i Sverige:

– Vi var på ferie og ungene storkoste seg med god fotball. De spilte fire fotballkamper. Dette hadde ingenting med Alta IF å gjøre, og Norges Fotballforbund har ikke noe de skulle ha sagt. Jeg jobber ikke for Alta IF 24 timer i døgnet, sier han.

Diktet opp klubbnavn

Men så kommer det en liten tvist ved denne historien:

For å få meldt på laget til cupen i Piteå, måtte kameratgjengen ha en klubb.

En av foreldrene diktet opp et finsk navn, siden 11-årsregelen er særnorsk. I virkeligheten eksisterer ikke den finske klubben «FC Opa Kuhmot».

– Det tar vi selvkritikk på i dag. Det skulle vi ikke ha gjort, selv om jeg holdt på å flire meg ihjel da jeg så det finske navnet. Jeg ønsket bare at guttene våre skulle kunne spille fotball når opplegget i Piteå er så artig. Det er ikke mange cuper med et sånt trøkk som er tilgjengelig for oss i Nord-Norge, sier Heitmann.

Men vennegjengen hans var langt fra de eneste nordmennene i Piteå denne helgen i juli:

– Kretsen vår hadde en ansatt som var i Piteå som foresatt på et annet lag. Etter at vi ble kontaktet av flere folk i Piteå, som sa at det var unge spillere fra Norge med i turneringen, så forsøkte vi å kontakte dem. Vi fikk aldri svar, sier kretsleder Roger Finjord til VG.

REAGERTE: Kretsleder Roger Finjord i Finnmark fra tiden som landslagssjef for Norge i 2016. Vis mer

Så kom det meldinger om de norske barna som spilte for en klubb med et finsk navn, forteller han.

– Vi mente at det var riktig å sjekke ut hva som foregikk. Vår ansatte dro på en av kampene til dette laget og ble sjokkert over det han så. Da ringte han meg på Facetime, og viste bilder fra kampen i noen sekunder. Det å filme en kamp er ikke ulovlig så lenge det ikke publiseres, mener Finjord.

Kan ikke straffe

Han avviser at kretsen fulgte etter spillene fra Norge til Sverige.

– Vi hadde en person i Piteå helt uavhengig av dette. Vi hadde ikke gjort jobben vår om vi ikke sjekket om noen brøyt barneidrettsbestemmelsene, mener kretslederen.

Vegar Einvik Heitmann ble kalt inn til møte i Alta IF etter sommerens cup. Nå har han fått beskjed om at han ikke er ønsket som trener i klubben.

Roger Finjord erkjenner at NFF ikke kan ilegge Heitmann sanksjoner, fordi han offisielt ikke sto som representant for det finske laget.

Men:

– Klubben kan sanksjonere. Det er ingen menneskerett å være fotballtrener, og dersom klubben mener at han ikke har det rette verdigrunnlaget, så avgjør klubben hvem som skal være trener hos dem, sier Finjord.

Han mener videosamtalen over Facetime var uproblematisk.

– Reagerer de fordi de ble oppdaget? Vi var rystet over hele situasjonen i Sverige, sier NFF-lederen.

Alta IFs styreleder, Jøran Arnesen, har ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken.

– Uforståelig

I Alta sitter Vegar Einvik Heitmann. Han har fortsatt som trener for barnelag i den lokale fotballklubben. Men ifølge seg selv, så får han ikke lenger epost fra klubben som angår laget. Og på Fotball.no er han fjernet som kontaktperson.

I nord har både Nordlys og Altaposten omtalt saken bredt. Det har blitt skrevet både én og to kronikker på nettstedet Nordnorsk Debatt.

Turneringsledelsen i Piteå har overfor Nordlys uttalt at de føler seg lurt etter det som skjedde.

Foreldregruppen til Alta IF derimot, har ifølge Heitmann nå levert et felles opprop, i form av et langt støttebrev, for at han skal kunne fortsette som trener.

– Måten det reageres på er totalt uforståelig. Vi var i Sverige som privatpersoner, og Alta IF har ingenting med dette å gjøre. Jeg har blitt avkrevd en beklagelse, men opplever bare hele systemet som totalitært. Norsk fotball består av et monopol som over tid har utviklet seg til å bli en ukultur, mener han.