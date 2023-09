Full ordkrig etter poengdelingen: – Tipper halve Glimt vil spille for RBK

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Bodø/Glimt 1–1) Ole Sæter (27) synes det var deilig å straffe Bodø/Glimt. Først jublet han foran Glimt-fansen. Deretter kom han med en tirade mot dem etter kampen.





Enorme sjanser begge veier, men ingen vinner. Hvordan det endte 1–1 mellom lagene Trondheim, er vanskelig å forstå. Når Amahl Pellegrino bommet på sjanser han sjelden bommer på, fikk ikke Glimt med seg mer enn ett poeng fra Lerkendal.

De kunne stått med null. Rasmus Wiedesheim-Paul fikk en gigantisk sjanse alene med Nikita Haikin. Den satte han rett på keeper. Ole Sæter var mer treffsikker da han satte inn 1–1 fra straffemerket rett før pause. Trønderen feiret foran den tilreisende Glimt-fansen.

– Det virker som at de tror de er mer enn de er. Det er veldig fint å ta fra Glimt to poeng i jakten på gull. Det er helt i orden, sier Sæter til TV 2 om egen feiring.

SIKKER: Ole Sæter sendte Nikita Haikin en vei, og satte ballen midt i mål. 1–1. Deretter terget han Glimt-fansen.

Overfor VG utdyper trønderen at feiringen var ment i retning Glimts supportere, ikke klubben eller noen motspillere.

– Jeg er luta lei av at de skal være flaggskipet i Norge. Det synes jeg er helt feil. Det var et stikk mot fansen, ikke spillerne. Det er umulig for meg å kritisere spillerne, det er jo der jeg ønsker at vi skal være, forklarer Sæter overfor VG.

Trønderen fortsetter:

– De kan bare sitte helt stille i den lille båten sin. Det er godt for oss å ødelegge litt for dem, det er vel det eneste lyspunktet i kveld. Ett poeng betyr ikke så mye når vi helst ville hatt tre poeng, sier Sæter.

SVARER SÆTER: Bodø/Glimt-stopper Brede Moe beskylder Ole Sæter for å være PR-kåt.

Glimt-stopper Brede Moe var ikke særlig imponert da VG spurte om feiringen.

– Hva skal man si til noe sånt, egentlig? Jeg tror Sæter våkner opp om morgen og tenker: «Hva skal jeg si og gjøre i dag for å få PR?». Jeg vet ikke hvor mye skal gi ham, sier Moe.

– Det er sånn norsk fotball skal være. Du får spørre han om de er der at de skal juble ekstremt mye for å ha klart 1–1 mot Glimt på hjemmebane. Jeg synes det var litt mye jubelscener. Jeg oppfordrer ham til ikke å være fornøyd med det hvis han og RBK skal bli bedre, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Sæter legger ikke noe skjul på at han liker å skape leven.

– Jeg har hatt mange PR-saker, så han kan si det. Det kan være litt sant. Jeg liker å lage litt oppstyr, det er det ingen tvil om. Men jeg er først og fremst lei av at de sitter på den høye hesten sin i nord. Jeg tipper halve Glimt har lyst til å spille for Rosenborg, svarer Sæter om Moes stikk tilbake.

MISSET: Amahl Pellegrino feirer scoringen til Tobias Gulliksen. Utover kampen misbrukte Eliteseriens toppscorer flere store sjanser. Vis mer

Poengdelingen betyr at Viking nå har to poengs luke på toppen av tabellen. I tillegg vant TIL mot HamKam og legger seg kun poenget bak sine nordnorske rivaler.

– Vi stresser ikke noe av den grunn. Viking lemper av alt press på oss og vil få oss stresset, men vi er ganske avslappet. Vi har fokus på oss selv og den kurset klubben har: At vi skal utvikle oss, sier Moe.

Det var Tobias Gulliksen som sendte Glimt i ledelsen etter syv minutter. Rett før pause handset imidlertid samme mann innenfor egen sekstenmeter. Ole Sæter var iskald fra straffemerket og satte inn 1–1.