Frekk Finne-scoring sikret ny Brann-seier: – Ingen god kamp av oss

(Stabæk – Brann 0–1) Bård Finnes frekke scoring før pause var nok til å spolere Bob Bradleys (65) re-debut i Stabæk.

NY FULLTREFFER: Bård Finne scoret sitt 13. eliteseriemål for sesongen mot Stabæk. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 18:54 Oppdatert: 17.09.2023 19:17

Etter at Lars Bohinen fikk sparken som Stabæk-trener etter forrige serierunde, var det duket for Bradley-comeback på Nadderud – for første gang på kunstgress.

Amerikaneren trente blåtrøyene i 2014 og 2015, hvor han ledet klubben til tredjeplass og Europa League-kvalik.

Nå er 65-åringens oppgave å holde laget i Eliteserien, men Stabæk fikk ingen umiddelbar opptur i Bradleys re-debut – og gikk på sitt syvende strake tap i Eliteserien.

Bård Finnes flikk i 16-meteren i første omgang ødela for Stabæk, og sikret samtidig også Branns fjerde strake seier i serien.

– Det er ingen god kamp av oss, men vi klarer å tette igjen, oppsummerer matchvinneren overfor TV 2.

TILBAKE: Bob Bradley er i gang i sin andre periode som Stabæk-trener. Vis mer

Helt på tampen kunne Stabæk fort ha reddet ett poeng. Først måtte Brann-keeper Mathias Dyngeland ut i full strekk på Mushaga Bakengas skuddforsøk. På den påfølgende corneren plukket Curtis Edwards opp ballen i returrommet, og løsnet et skudd i stolpen.

– Det er kjipt. Jeg synes vi fortjener mye, mye mer i dag. Jeg synes det stråler av oss i dag, sier Stabæk-angriper Rasmus Eggen Vinge til TV 2.

Men vertene fikk ingen drømmestart på det nye Nadderud-underlaget. Hjemmelaget slet i åpningen og Brann spilte seg til store muligheter i løpet av de første ti minuttene, og fikk uttelling tidlig.

Felix Horn Myhre forlenget et innlegg fra Joachim Soltvedt i boksen med hælen, og Bård Finne flikket inn ledelsen på lekkert vis fra kort hold.

Med sitt 13. eliteseriemål for sesongen sendte Brann-spissen gjestene i føringen etter kun elleve minutter.

1–0! Bård Finne lurer inn kampens eneste scoring. Vis mer

Stabæk hevet seg noe utover i omgangen, men kaptein Fredrik Krogstad la ikke skjul på at underlaget var uvant til å begynne med. Kunstgresset ble lagt etter at Stabæk fikk krass kritikk for naturgressets kvalitet.

– Vi får litt temposjokk de første fem-ti minuttene. Det er uvant med kunstgress og det får fort utpå her, men så synes jeg vi justerer oss fint og blir bedre og bedre, sa Stabæk-kapteinen til TV 2 i pausen.

Hjemmelaget fortsatte i samme spor i andre omgang og etablerte et solid trøkk foran Dyngeland i Brann-målet, men slet fortsatt med å finne veien til nettmaskene.

Stabæk yppet seg ved flere anledninger, men Brann holdt unna og stakk av med alle tre poengene. Brann ligger på femteplass i Eliteserien, mens Stabæk stadig er under nedrykksstreken med 16 poeng på 15.-plass.