Vikings ess i gullstriden: – Skal være en fordel

Bodø/Glimt har hatt alvorlig trøbbel i eliteserien etter at Europa-kvalifiseringen startet. Gjørmekampen i Zürich innledet en periode med dobbelt så hard kampbelastning som Viking.

SLITEKAMP: Brice Wembangomo og Bodø/Glimt spilte 0–0 på en søkkvåt bane borte mot sveitsiske Lugano torsdag kveld. Vis mer

Publisert: 24.09.2023 11:13

Viking topper den hjemlige ligaen og spiller ikke mer enn en kamp i uken frem til sesongslutt. Bodø/Glimt startet kamp- og reisevirksomheten i Conference League med å bruke mange krefter på en blytung bane med glasskår i 0–0-kampen mot Lugano i Sveits torsdag.

Glimts kampprogram er omtrent dobbelt så hardt som som gullrivalens. Kjetil Knutsens menn har mindre enn tre døgns hvile før Vålerenga er motstander søndag.

Fordel Viking?

Ja, fastslår flere eksperter overfor VG.

– Bodø/Glimt og Molde er vant til to kamper i uken, men dette er nok en liten fordel for Viking og Tromsø. De gjør det de er vant til og har god tid til å forberede seg på motstanderen gjennom en vanlig treningsuke, sier Torstein Dalen-Lorentsen med doktorgrad i idrettsmedisin.

– Reisene kan tappe energi. Tidligere har Glimt og Molde taklet det godt og har hatt en vanvittig suksess. Men det ser ikke helt sånn ut nå, sier idrettsfysiologen.

– Det skal være en fordel. I hvert fall belastningsmessig. Vi skulle gjerne vært i Europa, men det er en fordel å komme til seriekampene med friske bein, sier klubbens midtbaneanker Markus Solbakken til VG.

Viking-profilen får støtte av Jesper Mathisen.

– Viking er i mine øyne akkurat nå gullfavoritter, sier TV 2-eksperten.

– Det sier seg selv at Viking har en fordel i kampprogrammet. De kan forberede seg godt til kampene, få den treningssyklusen de ønsker, og ha mindre risiko for skader og slitasje, mener han.

Bodø/Glimts poengfangst har vært mager etter at kvalifiseringen til Conference League startet 27. juli. Fem seriekamper har gitt fem poeng.

– Det kan kanskje virke som det begynner å bli en slitasje i Bodø/Glimt. Mitt inntrykk er at de har hatt en «go» og et trøkk gjennom de siste tre-fire sesongene. Generelt sett så kan man si at det fysiske og psykiske henger sammen når det aldri er pauser, sier Dalen-Lorentsen, som også er forskningsleder i Sintef med ekspertise på skadeforebygging og belastningsstyring.

For Viking har det vært helt motsatt. Mens Glimt har tatt ett poeng i snitt i eliteserien, har Viking sopt meg seg 16 poeng på seks kamper – poengsnitt 2,67 pr. kamp.

Tredjeplasserte Tromsø har tatt nesten like mange poeng som Viking: 15 poeng på seks kamper.

Kjetil Rekdal tror ikke Bodø/Glimt tar gullet.

– Viking eller Tromsø vinner, melder han til VG.

Frem til landslagspausen i oktober har Glimt tre seriekamper, en ny match i Conference League i tillegg til NM-semifinale mot Vålerenga i Oslo.

Viking og Tromsø skal bare spille tre seriekamper.

Regjerende seriemester Molde – på 4. plass – har som Bodø/Glimt et stramt program med tre seriekamper, kamp i Europa League – i tillegg til cupsemifinale.

– Det er krevende når det er reise involvert. Mindre enn tre dager mellom kamper er mindre enn mann ønsker. De beste lagene i verden presterer på et veldig høyt nivå med to kamper i uken, men har bredere staller enn norske klubber, sier Dalen-Lorentsen.

Fakta Sjekk kampene De fire topplagenes kamper frem til landslagspausen i oktober. Viking: 24.sep. Sandefjord (h), 1.okt. Molde (b), 7.okt. Odd (b). Bodø/Glimt: 24.sep. Vålerenga (h), 28. sep. Vålerenga (b, NM), 1. okt. Strømsgodset (h), 5. okt. Club Brügge (h), 8. okt. : Molde (b). Tromsø: 24. sep. Brann (b), 30. sep. Stabæk (b), 8. okt. Aalesund (h). Molde: 24. sep. Strømsgodset (b), 27. sep. Kjelsås (b, NM), 1. okt. Viking (h), 5. okt. Bayer Leverkusen (h), 8. okt. Bodø/Glimt (h). Vis mer

– Bodø/Glimt på sitt skarpeste tror jeg ville håndtert dette veldig fint. Med Glimt har i det siste ikke vært der. Så jeg er veldig spent på denne perioden, sier Jesper Mathisen.

– Det er sikkert 50 forskjellige grunner til at Glimt ikke har vært på sitt beste. Men jeg tror det plager Kjetil Knutsen Kjetil KnutsenBodø/Glimts hovedtrener voldsomt at de slipper inn enkle mål og ikke har den gode rytmen sin offensivt i lange nok perioder, legger han til.

Tromsø (45 poeng) er hakk i hæl på Viking (48 poeng) og Bodø/Glimt (46 poeng) ni kamper før slutt.

– Hele kampprogrammet ser ut til å være klar fordel Viking. De kommer til å være favoritter i alle kamper utenom mot Molde borte. Tromsø skal heller ikke spille i Europa, men har et tøffere gjenværende program, mener Jesper Mathisen.

Men Viking-kaptein Zlatko Tripic misunner Bodø/Glimt og Molde gruppespillet.

– Det gøyeste er å komme ut i Europa. Vi ønsker å komme dit Glimt og Molde er nå. Vi har også lyst til å spille 50 kamper i løpet av sesongen, understreker han overfor VG.