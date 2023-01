Guardiola fortvilet etter dramatisk derby-tap: – Han er i offside

(Manchester United-Manchester City 2–1) Manchester United snudde kampen mot City på tre minutter etter en svært kontroversiell situasjon like før slutt. Erling Braut Haaland gikk målløs av banen for tredje kamp på rad.





14.01.2023 15:25 Oppdatert 14.01.2023 16:52

Innbytter Jack Grealish sendte City i ledelsen etter en time spilt. Frem til det 80. minutt hadde Haaland og lagkameratene dominert 2. omgang fullstendig og så ut til å gå mot en uhyre viktig seier, men plutselig endret alt seg på Old Trafford.

Med 10 minutter igjen på klokken slo brasilianske Casemiro en gjennombruddspasning mot Marcus Rashford. Venstrekanten var i åpenbar offside, men løp likevel mot ballen. Aksjonen gjorde Citys forsvarere avventende, noe Bruno Fernandes utnyttet.

Uten at Rashford hadde vært borti ballen, tok United-kapteinen kommandoen og styrte den i mål. Dommer Stuart Attwell annullerte først scoringen, men etter en diskusjon med assistentdommeren omgjorde kamplederen avgjørelsen og dømte mål. Bare tre minutter avgjorde Rashford oppgjøret ved å sette inn 2–1.

– VAR bestemmer seg for å ikke involvere seg på denne arenaen ... Det er Old Trafford. Vi må spille mye bedre her. Det er som på Anfield. Du må være mye bedre, hevder City-manager Pep Guardiola i et intervju med BT Sports etter kampen.

– Det er en vits at det første målet deres kan bli godkjent, raser City-stopper Manuel Akanji til BBC.

Det er utligningen som i store trekk diskuteres etter matchen.

– Rashford er i offside. Han distraherer både forsvarsspillerne og keeperen vår, sier Guardiola.

United-manager Erik ten Hag forstår City-leirens frustrasjon.

– Jeg ser også den andre siden av saken. Det er et forvirrende øyeblikk for motstanderens backfirer. Marcus rørte ikke ballen og han forstyrret ikke, men jeg kan se det fra den andre siden, forteller ten Hag om situasjonen.

– Jeg var på vei mot mål, og Marcus så sannsynligvis at jeg var i en bedre posisjon. Jeg visste ikke om noen av oss var i offside. Han påvirket ikke noen av forsvarsspillerne, sier målscorer Fernandes om sin kontroversielle utligning til samme kanal.

– Jeg setter ham (Rashford) i offside, men han spiller videre til siste sekund. Jeg forstår at han ikke berørte ballen, men for meg er det en klar offside, fortsetter Akanji til BBC.

– Rashford er helt klart offside og han springer mot ballen. Jeg mener at alle spillerne i City påvirkes av det. Så jeg forstår ikke dommerbeslutningen i det hele tatt, sier tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg i Viaplays studio.

På banen, ved trenerbenken til Guardiola og på City-seksjonen på tribunen var følelsene av sinne, stor. Alt var rettet mot dommer Attwell.

Ingen av dem kunne forstå hvordan 1–1-scoringen ble godkjent. Beslutningen kan få enorm betydning i Premier League. City var på vei til å krype bare to poeng bak serieleder Arsenal.

Nå kan Haaland og lagkameratene havne åtte poeng bak Martin Ødegaards Arsenal seirer mot Tottenham søndag ettermiddag.

– Det er ikke ulovlig å være i offside. Det virker heller ikke som om han (Rashford) hindrer bevegelsesmønsteret til noen av City-forsvarerne, hevder Viaplay-ekspert Pål André Helland.

For United er seieren like betydningsfull med positiv fortegn. Etter 3–6-ydmykelsen i det motsatte oppgjøret på Etihad i oktober, hvor Haaland scoret hat trick, er rødtrøyene i ferd med å finne tilbake til storhetstiden under Sir Alex Ferguson for første gang siden legenden ga seg i 2013.

– Det er helt utrolig. Dette overrasker meg enormt, sier Helland.

– Det her viser at det er et Manchester United-lag som er noe helt annet enn ved starten av sesongen, fortsetter Viaplay-eksperten.

Manager Erik ten Hag hadde ledet United til 20 triumfer på nederlenderens 27 første matcher med lederansvaret. Det hadde ingen andre treneren i klubbens historie klart før ham. Nå er antall seirer 21, plasseringen tre på tabellen og avstanden til City på 2. plass bare ett poeng.