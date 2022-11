Belgia slo Canada etter straffekontroverser – omdiskutert dommer i fokus

DOHA (VG) (Belgia – Canada 1–0) Det endte med en oppskriftsmessig favorittseier, men kunne endt helt annerledes. I sentrum havnet en dommer som startet året med uønsket oppmerksomhet.

UPOPULÆR: Dommer Janny Sikazwe (i svart) kunne dømt flere straffespark til Canada, men det ble med ett.

Dommer Janny Sikazwe ble et internettfenomen etter at han i januar blåste av en kamp i Afrikamesterskapet etter bare 85 minutter – og deretter på nytt etter 89 minutter. Etterpå hevdet han at et heteslag hadde fått ham til å hallusinere i kampen mellom Tunisia og Mali – og mente han kunne dødd.

– Jeg tror Gud ba meg om å stoppe kampen. Han reddet meg, uttalte Sikazwe etter kampen, ifølge kenyanske Mozzart Sport.

Dømmingen havnet også i fokus da VM-outsideren Belgia møtte et energisk og velspillende Canada, som overrasket ved å ta initiativet og kontroll over kampen på Ahmad bin Ali Stadium – rett ved det overdådige, prangende og splitter nye kjøpesenteret Mall of Qatar, som domineres av luksusmerker i en by kjent for sine enorme sosiale forskjeller.

STRAFFEBOM: Canadas store stjerne Alphonso Davies rett etter at han bommet på straffespark.

Det startet med at skuddet til kanadiske Tajon Buchanan traff armen til Yannick Carrasco. Kampen fortsatte, men ved neste stopp i spillet ble Sikazwe bedt om å ta en titt på VAR-skjermen.

Det endte med straffespark, men Bayern-stjernen Alphonso Davies leverte et altfor løst og dårlig plassert straffespark, som Real Madrid-keeper Thibaut Courtois reddet enkelt.

Men Canada ropte på straffe igjen. Et skudd fra Davies ble blokkert, og i etterdønningene plukket Buchanan opp ballen og gikk i bakken etter å ha blitt stemplet av Jan Vertonghen.

Istedenfor straffespark ble det dømt offside, det var bare ett problem: Pasningen kom fra en belgisk spiller, og dermed burde ikke spillet vært avblåst – og isteden blitt sjekket av VAR.

– Det var feil avgjørelse av både dommeren og VAR. Canada skulle hatt et straffespark til, sa fotballanalytiker Stu Holden i Fox.

Fakta VG-børsen Belgia - Canada Belgia (3-4-3): Thibaut Courtois 8BB

Leander Dendoncker 5

Toby Alderweireld 6

Jan Verthongen 4 Timothy Castagne 3

Youri Tielemans 3

(Amadou Onana) 4

Axel Witsel 4

Yannick Carrasco 3

(Thomas Meunier) 5

Kevin De Bruyne 3

Michy Batshuayi 5

Eden Hazard 4

Canada (3-4-3): Milan Borjan 5

Alistair Johnston 6

Steven Vitoria 5

Kamal Miller 4

Richie Laryea 5

Atiba Hutchinson 5

(Ismael Koné) 4

Stephen Eustáquio 6

Alphonso Davies 6

Tajon Buchanan 7

Jonathan David 5

Junior Hoilett 4

(Cyle Larin) 5 Vurdert av Knut Espen Svegaarden. Vis mer

VAR-SJEKK: Axel Witsel (lengst borte) felte Richie Laryea (i hvitt) i straffefeltet. Jan Vertonghen (nærmest) forsøker å bedyre dommeren om at intet galt har skjedd.

Og rundt syv minutter før pause ropte Canada på straffe igjen. Denne gangen ble det en semilang pause etter at Richie Laryea hevdet seg felt av Axel Witsel.

Det tallmessig overlegne kanadiske publikumet ropte taktfast «V-A-R, V-A-R, V-A-R», i typisk nordamerikansk stil, og fulgte opp med «PE-NAL-TY, PE-NAL-TY, PE-NAL-TY», men konklusjonen var ingen straffe.

– At det ikke blir straffe, tross hjelpen vi har med videobilder. Jeg har store vanskeligheter med å forstå det. For meg er det et havari av FIFA og VAR-protokollen. For meg som dommer er det krystallklart, sier tidligere toppdommer Jonas Eriksson til SVT.

– Det her er forhåpentligvis siste kampen hans i VM, fortsetter han.

Dermed føltes det nok ekstra surt da Belgia-spissen Michy Batshuayi stormet gjennom og satte inn 1–0 i skadefraværet til Romelu Lukaku.

Arrangøren gjorde sitt for å muntre opp publikum ved å kjøre pauseshow med indre bane-studio og lysshow fra supporternes mobiler – selvsagt til lyden av kanadiske The Weeknds «Blinding Lights».

Kanadierne forsøkte å mane inn en utligningen, stort sett ved å rope «oh ah, Canada» eller «let’s go, Canada» gjennom store deler av kampen.

Likevel endte det med tre poeng til den klare gruppefavoritten, selv om spillet hakket i store deler av kampen – spesielt for den store stjernen Kevin De Bruyn.

Under kampen kunne man også se Belgias utenriksminister Hadja Lahbib bruke regnbuefarget kapteinsbind, mens hun sto og snakket med FIFA-president Gianni Infantino.

Belgia, som ble nektet av FIFA å spille med regnbuefargede drakter, topper dermed gruppen etter at Marokko og Kroatia spilte 0–0 tidligere på dagen.