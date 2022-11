Medaljehåpet er ute for Lillestrøm: – Ikke sett ut som oss selv

(Aalesund – Lillestrøm 2–1) De lå delt først ved halvspilt sesong, men på Sunnmøre ble Lillestrøms skjebne i Eliteserien 2022 beseglet: Det blir ikke medalje på Åråsen.

MISFORNØYD: Mads Hedenstad Christiansen var tydelig misfornøyd etter AaFKs 2–1-scoring. Her sammen med Igho Ogbu, som hadde en uheldig klarering i forkant av målet.

6. nov. 2022 18:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har ikke sett ut som oss selv på slutten i det hele tatt. Det vi har prestert i det siste har ikke vært godt nok, sier LSK-back Vetle Dragsnes til Discovery+ om den tapte medaljestriden.

Tapet mot Aalesund, og seirer til medaljerivalene Rosenborg og Bodø/Glimt, betyr at Lillestrøm er utenfor teoretisk sjanse til å ta medalje – etter å ha ligget delt først med Molde ved halvspilt sesong.

I første omgang banket hjemmelagets Nenass ballen i hjørnet til Mads Hedenstad Christiansen fra drøye ti meter, før Akor Adams utlignet i sin første start etter den stygge skaden mot Sarpsborg 08 i juli.

Avgjørelsen falt da Nikolai Hopland banket ballen i mål etter en svak LSK-klarering halvveis i andre omgang.

AVGJORDE: Nikolai Hopland avgjør for Aalesund i andre omgang. Lillestrøm-spillerne ligger strødd i forsøk på å stoppe avslutningen.

– Han revansjerte forrige kamp (0–4 mot KBK) for hele laget i dag, sier AaFK-trener Lars Arne Nilsen til Discovery+ etter kampen.

For omstendelig, for lite presisjon og for mange feilpasninger gjør at Petter Myhre – som ledet laget i Geir Bakkes sykdomsfravær – mener LSK som helhet fremstår passive og «giddalause».

Fakta Vårlaget Lillestrøm Første 15 kamper: 10 seirer, 3 uavgjort og 2 tap – 33 poeng. 2,2 poeng i gjennomsnitt per kamp. Siste 14 kamper: 5 seirer, 2 uavgjort og 7 tap – 17 poeng. 1,2 poeng i gjennomsnitt per kamp. Vis mer

Etter 15 serierunder lå Lillestrøm på delt tabelltopp med Molde etter en knallsterk vårsesong.

Men i andre halvdel av sesongen er poengfangsten nesten halvert, og det har gjort at både Bodø/Glimt og Rosenborg har sneket seg forbi på plassene som gir medalje.

Lillestrøm kan fortsatt få muligheten til å spille europacup kommende sesong, om ett av topp tre-lagene skulle vinne cupen – som avsluttes kommende vår. Da tilfaller den siste europacupplassen til fjerdeplassen i ligaen.

Den kan ingen ta fra LSK.