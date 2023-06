Marca: Haaland best i verden

Den spanske avisen Marca har publisert sin liste over de 100 beste fotballspillerne i verden. Den topper Erling Braut Haaland.

BEST: Erling Braut Haaland er rangert som nummer én i verden i Marcas kåring.

30.06.2023 08:33 Oppdatert 30.06.2023 08:45

Etter hver sesong rangerer Marca de beste spillerne, og denne gangen er jærbuen stemt frem som nummer én.

Juryen består av mer enn 115 tidligere fotballspillere, journalister, analytikere og influencere fra hele verden.

– Jeg vil takke Marca for denne prisen. Det har vært en fantastisk sesong. Takk for støtten, vi skal holde det gående, sier Haaland i et intervju med avisen.

Bak han havner spillere som Lionel Messi, Vinícius Júnior og Kylian Mbappé. Kevin De Bruyne på fjerdeplass er Manchester City-spilleren nærmest Haaland.

Sjekk hele listen hos Marca.

Den norske stjernespissen har hatt en ellevill sesong i Manchester City. Ikke bare ble han toppscorer i Premier League og satte ny rekord med 36 mål. De lyseblå tok trippelen og vant Premier League, Champions League og FA-cupen.

Martin Ødegaard, som strålte i Arsenal sesongen 2022/23, er på 18. plass.