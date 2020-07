Glimt-sjef: – At det går bra nå, betyr ikke det kommer til å gå like bra i fortsettelsen

Bodø/Glimt har fått en drømmestart på årets sesong, men ønsker å tone ned forventningene.

Kun 200 personer per kamp får følge Glimts enorme opptur fra tribunene på Aspmyra. Her jubler de heldige utvalgte over seieren mot Brann forrige helg. Mats Torbergsen / NTB Scanpix

Bodø/Glimt flyr høyt i Eliteserien. Sportslig leder Aasmund Bjørkan medgir at det er leit at ikke byen får ta del i festen fra tribuneplass.

Bjørkan har sett mannskapet sitt herje i Eliteserien så langt. Nordlendingene troner alene på topp etter seks seire på de seks første kampene. I snitt har gultrøyene scoret fire mål per kamp.

– Det vi opplever nå, er helt fantastisk, sier Aasmund Bjørkan.

Han er selv bodøværing og står med 259 kamper for Bodø-laget. Bjørkan erkjenner at det er leit at ikke byens befolkning får følge lagets opptur på nært hold.

– Det er litt trist. Så er vi selvsagt en del av resten av samfunnet og følger de reglene som er. Men ja, det er trist at ikke alle som vil kan komme på Aspmyra for å se den fotballen laget leverer nå. For det er spesielt, sier Bjørkan.

Bodø/Glimt har levert festfotball hittil i årets Eliteseriesesong. Carina Johansen / NTB scanpix

Stolte bodøværinger

Han tror hele byen er kry over det gultrøyene leverer.

– Vi får skryt fra alle hold for fotballen vi spiller. Min opplevelse er at det er en stolthet der ute. At folk setter pris på og er stolt over klubben og byen sin.

Men 47-åringen er klar på at vinden fort kan snu.

– At det går bra nå, betyr ikke det kommer til å gå like bra i fortsettelsen. Det er ingen her som tar det som en selvfølge at det skal være sånn, sier han, og fortsetter:

– Vi bokser på mange måter over vår vektklasse, både med tanke på økonomi og rammevilkårene opp mot våre konkurrenter.

Forsiktig optimist

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen er enig med Bjørkan, men er tydelig på at han bruker lite tid på «hva som kunne vært».

– Vi er ved godt humør og mot, selv om vi selvfølgelig skulle ønske å spille for fulle tribuner, sier Thomassen til NTB.

– Inntektsbortfallet vil man ikke få kompensert fullt ut, det er klart. Vi håper å komme ut med et brukbart økonomisk resultat og generere nok inntekter til å bære båten gjennom et vanskelig og utfordrende 2020, tilføyer han.

Bodø/Glimts neste oppgjør er bortekampen mot Aalesund kommende søndag.

