Scoret to og ble sølvgutt: – Han har vært fantastisk

Erling Braut Haaland scoret to ganger og ble sølvgutt med Borussia Dortmund. Etterpå takket han mannen han kaller «The American Dream».

Erling Braut Haaland feirer sitt andre mål for dagen. Jens Meyer, AP POOL/NTB scanpix

20. juni 2020 17:26 Sist oppdatert nå nettopp

RB Leipzig – Borussia Dortmund 0–2

Flere ganger har det noen antydet at hverdagen skulle komme til Jærens for tidens største sønn. At måltørken skulle komme. At han skulle få slite med Bundesligas beste stoppere. Det har vært noen tegn. Et par kamper uten nettkjenning. Ute med skade i noen kamper.

Men målmaskinen rister alt av seg. Lørdag ettermiddag var han i gang igjen. Etter 30 minutter var han klinisk ren i avslutningen på en gave av en pasning fra den 17 år gamle amerikaneren Giovanni Reyna. Borussias tenåringsduo hadde slått til.

– Jeg har kalt ham «The American Dream». I dag viser han hvilken god spiller han er. Nå er han bare 17 år gammel. Han har en stor fremtid foran seg, sa Haaland i intervjuet etter seieren mot Leipzig.

Fakta Erling Braut Haaland Født: 21. juli 2000 Fra: Bryne Bor: Dortmund Klubb: Borussia Dortmund Tidligere klubber: Bryne, Molde, Red Bull Salzburg Landskamper: 2 på A-landslaget, har spilt på alle aldersbestemte landslag. Vis mer

Da målet kom hadde Braut Haaland allerede hatt et par store sjanser. 19-åringen var i høyeste grad påskrudd og kampsulten.

I det 15. og det 16. minutt burde han ha scoret. Men i begge tilfellene avverger Leipzig-keeper Peter Gulacsi.

– Det var hardt i dag. Jeg er sliten, sa han med et lite smil i TV-intervjuet som ble gitt like etterkampslutt.

Erling Braut Haaland feirer 1–0 måletsammen med Giovanni Reyna. 19-åringen Haaland fikk målgivende pasning fra 17-åringen Reyna. Målet ble kampens eneste. Ronny Hartmann, Reuters/NTB scanpix

Sterkt målsnitt

Haaland har nå scoret 13 mål i tyske Bundesliga denne sesongen. Det gir et målsnitt på 0,96 pr. kamp. Foran seg på toppscorerstatistikken har han bare en mann. Bayern Münchens Robert Lewandowski. Seriemestrenes polske spiss har et målsnitt på 1,10 pr. kamp.

– Haaland har vært fantastisk, sa ekspertkommentator Lars Tjærnås da det var spilt en times fotball på den tomme arenaen i Leipzig. Tjærnås mener at Håland hadde spilt bedre enn noen gang siden overgangen fra østerriksk til tysk fotball i vinterpausen.

Haaland har denne sesongen totalt spilt 39 kamper og scoret 44 mål for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund.

Les også 30 år siden forrige seriegull: Her er Liverpools 30 beste spillere siden 1990

Ble presset

Men etter at Tjærnås kom med sin påstand om Haalands storform, var det ikke så mye vi fikk se til ham. Borussia Dortmund ble presset at RB Leipzig som med uavgjort fortsatte ville ha håp om å ta sølvplassen i Bundesliga.

Men så kom kontringen to minutter på overtid. Julian Brandt gikk seg løs på høyre slik han kan. Haaland lusket på bakre stolpe. Han pekte og gestikulerte. Til slutt skled han ballen inn nærmest på streken.

– Et mål som lyste av smarthet og ekstrem fysikk, sa Tjærnås på Viasports sending.

Jan Åge Fjørtoft, ekspert i Viasats studio, var nesten i ferd med å bli målløs. Bare nesten.

– Det er denne råskapen han viser som er så imponerende, sa TV-profilen som i sin tid spilte fotball i Bundesliga.

Dortmund vil selv med tap i siste serierunde mot Hoffenheim ta sølvet i Bundesliga.

PS! Bayern München er allerede tysk seriemester en runde før det hele er over. De vant sin kamp mot Freiburg 3–1. Robert Lewandowski scoret to av dem.