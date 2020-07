Svensk klubb skal ha skjult sykdom før kamp

Den svenske fotballklubben Örebro spilte med flere spillere som var syke i helgen. Nå risikerer klubben straff for brudd på korona-reglene.

Flere Örebro-spillere skal ha vært syke foran helgens kamp i Allsvenskan. Carina Johansen / NTB scanpix

NTB-TT

6. juli 2020 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er alvorlig, og vi kommer til å levere en anmeldelse på dette, sier Per Eliasson, leder for kampdelegatene i Svensk elitfotboll.

Etter søndagens 1-2-tap mot Sirius, røpet Örebro-trener Axel Kjäll at flere av spillerne hans hadde vært dårlige før kampstart.

– Det var spesielt før kamp, vi hadde fire eller fem spillere som spydde før kamp. Noen fikk det på bussen, og andre på stadion. Det var flere som var dårlige og flere som kastet opp. Mange kriget seg gjennom det, noen spilte 90 minutter, sa Kjäll til Nerikes Allehanda.

Lege reagerer

Den uttalelsen får Sirius-lege Jakob Johansson til å reagere overfor nyhetsbyrået TT. Det var han som hadde ansvaret for å gi spillerne tillatelse til å entre stadion under de strenge koronareglene.

– Hva? Hva sier du? Det der er helt nytt for meg. Örebro har rapportert tre ganger til meg at alle spillerne og lederne er friske. Den informasjonen fikk jeg på mail i går, SMS tidligere i dag (søndag) og på en fysisk liste en time før avspark, sier legen.

Regelverket sier at klubbene må levere en egenerklæring til arrangørens lege på at alle i troppen er friske før kamp. Legen gir da en endelig godkjennelse til de som får lov til å gå inn på stadioner kampen skal spilles.

Matforgiftning

Johansson er klar på at han ville ha nektet spillerne adgang til stadion dersom han hadde fått høre om sykdomstilfellene.

Örebro-trener Kjäll forklarer mandag at klubben vurderte sykdomsutbruddet som matforgiftning.

– Der og da, i og med at symptomene kom fort og på flere samtidig, og at vi hadde spist mat sammen, resonnerte vi oss fram til at det var matforgiftning. Så får vi se på om vi skulle ha gjort det annerledes, sier Kjäll.

