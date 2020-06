Danskene åpner for flere tusen tilskuere på fotballkamper

Den danske regjeringen har besluttet å senke avstandskravet mellom tilskuere til en meter.

FC København planlegger å dele Parken inn i elleve tilskuersoner. Dermed kan de tillate 10.500 tilskuere på kampene. Erlend Aas / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Dermed kan flere tilskuere komme til fotballkamper, bekrefter kulturpolitisk talsperson Kasper Sand Kjær for regjeringspartiet Socialdemokratiet tirsdag.

Avtalen gjelder for resten av inneværende sesong, som varer til 26. juli. Avtalen er ennå ikke bekreftet av kulturdepartementet.

Den nye avtalen innebærer at klubbene kan dele stadionene inn i soner som kan ha opptil 500 tilskuere.

FC København planlegger å ha 21 slike soner og kan tillate 10.500 tilskuere på kampene.

– Sonene skal være klart avskilt. Det kan gjøres med for eksempel pleksiglass, i stedet for tre meter mellom sonene som det var under forsøkskampene, sier Kjær.

Forrige helg gjennomførte danskene tre forsøkskamper som alle hadde 2500 tilskuere.

– Det skal skje en registrering av tilskuerne slik at man effektivt kan spore opp dersom noen på kampen var smittet, legger Kjær til.

