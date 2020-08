Hør kommentatoren gå bananas over Start-seier: – Ufattelig

Fædrelandsvennens kommentator Steffen Stenersen tok av da Start vant fire minutter på overtid.

Det så lenge ut til å gå mot poengdeling mellom Start og Vålerenga mandag. Fire minutter på overtid falt avgjørelsen.

Kristoffer Tønnessen slo inn og Espen Børufsen headet ballen tilbake foran mål. På bakre stolpe dukket Eirik Schulze opp og bredsidet inn sitt andre – og sørget for Start-seier. Hør hvordan kommentator Steffen Stenersen beskrev de to scoringene i videovinduet over.

Eirik Schulze ligger i bunnen av denne klyngen av Start-spillerne som feirer seiersmålet. Tor Erik Schrøder

Foran Starts hjemmemøte med Vålerenga hadde Fædrelandsvennen sikret seg rettighetene til å radiooverføre Starts resterende kamper i 2020.