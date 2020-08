Dette mener Moe MFK må ta spesielt hensyn til: – Det er stor forskjell

Erling Moe slår fast at morgendagens bortekamp må angripes på en helt annen måte enn tidligere bortekamper i Europa.

2020 er annerledesåret på alle mulige måter. De aller fleste har nå fått med seg at kvalifiseringsrundene til både Champions League og Europaligaen spilles på en annen måte enn tidligere. Der man før kunne si seg fornøyd med å for eksempel spille uavgjort, eller å få med seg et bortemål, er det i år vinn eller forsvinn.

Trekninga har avgjort hvem som skal spille hjemme. I første runde var Molde heldige og fikk hjemmekamp, mens de i denne gangen må spille borte.