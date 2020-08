Så nære var Molde å bli seedet i neste runde: Dette er lagene de kan trekke

Mange faktorer spiller inn når Molde mandag får vite sin neste motstander i Champions League-kvalifiseringa.

Nå nettopp

Dramatikken var stor i timene etter Moldes seier mot Celje i går kveld. Flere av de andre kampene startet senere enn MFKs oppgjør, og dermed kunne spillere og støtteapparat følge det som utspant seg på andre arenaer ute i Europa. Storlag som MFK potensielt kunne møte ble et etter et slått ut, og da kampen mellom Cluj og Dinamo Zagreb gikk til ekstraomganger og straffespark, var sjansen god for at Molde kunne gå inn i neste runde som et seedet lag, og dermed trekke antatt lettere motstand.

Skuffelsen blant Moldes supportere var dermed stor da MFKs nemesis fra 2015, Dinamo Zagreb, til slutt trakk det lengste strået og vant straffesparkkonkurransen mot Cluj. Dermed går MFK useedet inn i den neste runden av Champions League-kvalifiseringa.