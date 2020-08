Her er dommen over Branns lånespillere: – Han har imponert

Brann har syv spillere på låneopphold. Slik har det gått med dem.

6 minutter siden

Brann har for tiden syv spillere på utlån til andre klubber. Faglig leder for Brann-akademiet, Tom Mangersnes, forsikrer at samtlige blir fulgt godt opp.

– I 2020 får vi alle fotballkamper inn på en eller annen videoplattform. Vi er også nøye med de klubbmiljøene vi låner spillerne våre ut til, slik at vi sikrer at vi har god dialog med trener- og støtteapparat i de klubbene, sier han.