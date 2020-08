Lars Arne Nilsen er høyaktuell for AaFK, men klubben har ikke konkludert

AaFK håper å ha på plass ei ny løsning på trenersiden i løpet av de kommende dagene.

Det har gått mindre enn 24 timer siden Lars Bohinen fikk sparken i AaFK. Nå jobber klubben på høygir for å få inn en ny hovedtrener før søndagens livsviktige bortekamp mot Start, som AaFK må vinne for at det fortsatt skal være et håp om å overleve i eliteserien.

Mandag formiddag meldte NRK at Lars Arne Nilsen forhandlet med AaFK om å bli klubbens nye trener. Slik Sunnmørsposten forstår det, er det riktig at han skal ha vært i Ålesund og snakket med klubben, men det er ikke slik at det er bestemt at klubben går for Nilsen.