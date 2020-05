Derfor er Tegnell skeptisk til fotballstart

– Vi forstår at de må få vite og jobber med det, sier han til SVT.

Svenske fotballedere var frustrerte etter fredagens møte med Tegnell og øvrige representanter for svenske helsemyndigheter. De har ventet på at smittevernprotokollen for trening og kamp skal godkjennes så de kan forberede oppstart av elitefotballen slik det er gitt klarsignal for i Norge og Danmark, men har ikke fått det. Tegnell varslet da at et svar ville bli gitt i begynnelsen av juni.

Nå har han ombestemt seg, men han lover fortsatt ikke positivt svar.

Hans største innvending mot å gi grønt lys er ikke kampene i seg selv, foran tomme tribuner, men utsikten til folkeansamlinger når det er fotball på TV.

– Vi må tenke på helheten, hva det kan bety for barer og restauranter. Vi vet at smittespredning ved den typen samvær på utesteder har vært omfattende, og vi vurderer det som en risiko, sier han til SVT.

Allsvenskan har fortsatt plan om oppstart 14. juni, mens Damallsvenskan planlegges startet to uker senere.