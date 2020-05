Jarstein med kjempebrøler mot topplaget: – Mirakuløst merkelig

RB Leipzig – Hertha Berlin 2–2

Borussia Dortmund beholder dermed 2.-plassen to poeng foran Leipzig. Jarstein-tabben ga hjemmelaget 2-1-ledelse, men Matheus Cunha skaffet et straffespark som Piatek kaldt omsatte i utligningsmål.

Jarstein var raskt nede og reddet da Patrik Schick i det 68. minutt fyrte løs fra litt utenfor 16-meteren. Han fikk ikke ballen i fast grep med en gang, og da han løftet armen for å gripe den var han så uheldig og klønete å skyve den i eget mål.

– Mirakuløst merkelig, sa fotballekspert Lars Tjærnås på Viasats sending.

En ellevill tabbe, som nok vil melde seg i forskjellige tabbekavalkader fremover.

Det ga 2-1-ledelse til et Leipzig-lag som da spilte i undertall etter at Marcel Halstenberg fem minutter tidligere pådro seg sitt annet gule kort for en felling av driblefanten Cunha.

I det 81. minutt la Cunha ut på et dribleraid i feltet og ble klart felt av Ademola Lookman. Piatek trippet i tilløpet, men skjøt straffen hardt i hjørnet.

Begge målene før pause kom på hjørnespark. Marko Grujic ga Hertha ledelsen, men Lukas Klostermann nikket inn 1–1. Det var første baklengsmål for Jarstein og Hertha etter viruspausen. Hertha hadde da scoret åtte ganger selv. Laget har 9–2 og sju poeng på de tre første kampene siden restarten.