Det er under tre uker til seriestart, og Viking går inn i den siste fasen av den lange sesongoppkjøringen. Tirsdag 16. juni kommer Bodø/Glimt til Jåttåvågen til sesongens første kamp.

Men det gjenstår fortsatt noen treninger før den tid. Disse treningene foregår på et stengt SR-Bank Arena. Men Aftenbladet skal følge Vikings treninger de neste par ukene tett. Vi skal være dine øyne på stadion, vi skal ta tempen på det som skjer og sørge for at du er helt oppdatert.