Norsk utenlandsproff hedret George Floyd i målfeiring

Borte mot Puskás Akadémia vartet Nguen opp med scoring etter kun 17 minutter spilt. Nordmannen dro seg forbi en spiller, satte fart og curlet ballen lavt i mål.

Etter scoringen dro 26-åringen opp drakten og viste en undertrøye med teksten «Justice for George Floyd». Afroamerikaneren døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot halsen i flere minutter under en pågripelse i Minneapolis forrige uke.

Floyds dødsfall har skapt sterke reaksjoner over hele verden, og i USA er det voldsomme protester og opptøyer. Flere idrettsstjerner er blant dem som har reagert.

Nguen og Ferencváros måtte til slutt ta til takke med 1–1 og ett poeng i søndagens oppgjør. Laget leder den ungarske eliteserien med ni poeng.

Nguen har tidvis imponert etter overgangen fra Strømsgodset til ungarsk fotball i starten av 2019. Han har scoret syv ganger og slått åtte målgivende pasninger i serien denne sesongen.