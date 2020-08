FULLT FORTJENT UTLIGNING: På tredje sjanse sitter den endelig for Coulibaly. For tredje gang, midt foran mål, sitter den med venstre fot for bortelagets midtbanespiller. Strålende gjort i forkant av Strand Larsen som står for forarbeidet. Hjemmelagets ti mann er utspilt.

Det får derimot Gjermund Åsen, etter at Rosenborg vinner igjen ballen høyt i banen. Dahl Reitan slår inn mot Børven. Ballen stusses videre via Børven til Åsen på bakerste som banker ballen i mål på volley.

4′ DEL