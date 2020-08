Mål for Kristiansund!

Mål for Start!

REDNING PÅ STREK! Pellegrino med et godt frispark inn i feltet, Deumeland slår den rett ut til Bye, han får styrt den på mål, men Daland redder med hodet.

1-1! Skaanes får ballen inne i feltet, han er under press, men får plassert ballen nede i hjørnet, stang inn.

Mål for Start!

Pellegrino prikker Faris med et frispark inn i feltet, men headingen har han null kontroll på, langt utenfor.

Skaanes med et slurvete tilbakespill, men Deumeland følger med, rekker ballen før en jaktende Faris.

FARIS! Spissen setter fart over halve banen med ballen. Skarsem og Pellegrino kommer på løp, men han går selv. Skyter inne i feltet, men over.

Sivertsen hamrer inn et innlegg mot Faris, men den når kan hendene til Deumeland.

Tønnessen med et innlegg som blir et skudd, Holmen Johansen må gi til corner.

Tønnessen med et lavt innlegg, men for nære keeper.

Ikke skade. Michelsen begrunner det med at han vil ha mer fart inn i midtbaneleddet.

Skarsem inn for Kalludra i pausen.

44′ DEL