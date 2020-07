Gladmelding: De Lanlay er klar og med i troppen mot RBK

Sju måneder etter at han signerte for Viking, er Yann-Erik de Lanlay endelig tilbake og klar for sine første minutter.

STAVANGER: Etter to meget solide kamper mot FK Haugesund og Sarpsborg, ser det endelig ut til at Viking har funnet seg selv.