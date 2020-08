«Kjetil Rekdal har selvfølgelig rett, men det blir totalt skivebom likevel»

KOMMENTAR: At Start faktisk ikke har falt sammen etter mager poengfangst kan være et tegn på at klubbkulturen er i endring, skriver sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen.

Endelig kom den. Det tok hele 12 eliteserierunder før «starter-gutter hei» hjallet i garderobeveggene og Start kunne juble for årets første trepoenger i Eliteserien.