Toppscorer Børven herjet med Stabæk. Odd legger press på serieleder Molde.

Odd – Stabæk 2–1

Børvens vinnermål på straffespark kvarteret før slutt var hans 11. eliteseriemål denne sesongen, og dermed topper han scoringslista.

Seieren over et formsterkt Stabæk-lag betyr at Odd har tatt 22 av 24 mulige poeng i sine hjemmekamper så langt i sesongen.

Fakta: Odd – Stabæk 2–1 (1–1) 5157 tilskuere Mål: 1–0 Torgeir Børven (10), 1–1 Daniel Braaten (13), 2–1 Børven (str. 75). Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad. Gult kort: Ronald Hernandez, Stabæk, Torgeir Børven, Odd. Lagene: Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Fredrik Nordkvelle, Fredrik Semb Berge, Steffen Hagen, Birk Risa – Markus André Kaasa (Tobias Lauritsen fra 60.), Fredrik Oldrup Jensen, Vebjørn Hoff – Elbasan Rashani (Filip Møller Delaveris fra 88.), Torgeir Børven, Sander Svendsen (Jone Samuelsen fra 77.). Stabæk (4-4-1-1): Marcus Sandberg – Andreas Hanche-Olsen, Steinar Strømnes (Madis Vihmann fra 86.), Vadim Demidov, Jeppe Moe – Ronald Hernandez (Raymond Gyasi fra 79.), Luc Kassi, Emil Bohinen, Ola Brynhildsen (Hugo Vetlesen fra 64.) – Daniel Braaten – Franck Boli. (©NTB)

Opp til Molde er det bare ett poeng, og serielederen har spilt en kamp mer enn skienslaget.

Odd fikk en god start da Børven scoret før det var spilt 10 minutter. Sander Svendsen (i sin siste kamp før overgangen til danske OB) og Vebjørn Hoff sto for forarbeidet. Hoff slo skrått ut fra dødlinjen, og Børven banket ballen opp i nettaket.

Ledelsen holdt seg imidlertid bare noen minutter før superveteran Daniel Braaten skjøt Stabæk inn i kampen igjen. 37-åringen fikk ballen fra Franck Boli og fikk to muligheter alene med Sondre Rossbach. Først avsluttet han mot nærmeste hjørne, men keeper reddet. Returen plasserte han fra spiss vinkel ved lengste stolpe, og dermed sto det 1–1.

Gode redninger

Odd var det toneangivende laget og kom til flere gode sjanser. Marcus Sandberg i Stabæk-målet måtte flere ganger vise klasse for at gjestene skulle gå til pause med uavgjort.

Blant annet leverte han gode redninger på avslutninger fra Hoff i det 23. og fra Svendsen i det 32. minutt.

Tidlig i 2. omgang måtte Sandberg i aksjon igjen da han slo Elbasan Rashanis skudd til corner. Etter hjørnesparket fyrte Hoff løs i returrommet, men målvakten kom igjen i veien.

Børven hadde også en stor sjanse, men traff ikke ordentlig fra kort hold.

Nære på

I det 74. minutt kom Rashani fram i feltet etter fint forspill av Børven og Hoff. Han ble felt av Sandberg, og dermed ble det straffespark til hjemmelaget. Børven sendte keeper til ett hjørne og ballen i det andre.

Rett før straffesparket hadde Stabæk en kjempesjanse til å ta ledelsen. Etter et langt utspark fra Sandberg kom Boli alene gjennom, men da var det Rossbachs tur til å vise klasse med en god redning.

Stabæk forsøkte å komme tilbake etter Odds 2-1-mål, men greide det ikke. Laget er fortsatt bare ett poeng over kvalifiseringsplassen og to over nedrykksplass, men fortsatte sin fine trend fra den siste tiden ved å tvinge Odd til å kjempe hardt for poengene.