Furdal fra start mot FKH

SR-BANK ARENA (Aftenbladet): Det er duket for rogalandsderby når Viking tar imot FK Haugesund i Stavanger fredag kveld.

Johnny Furdal får sin første kamp fra start i Eliteserien. Kristian Thorstvedt er henvist til benken.

Zlatko Tripic er tilbake fra skade og erstatter Usman Sale.

Ellers stiller Bjarne Berntsen uendret fra laget som spilte 1–1 borte mot Mjøndalen forrige helg.

FKH mangler viktige Alexander Stølås og Ibrahima Wadji (positiv dopingtest) i tillegg til Dennis Horneland, Anthony Ikedi, Ben Karamenko og Joakim Våge Nilsen.

Særlig de to førstnevnte har stått for mange målpoeng og er et savn for bortelaget.

Etter 13 spilte kamper ligger Haugesund på niendeplass, to poeng bak Viking, men med én kamp mer spilt. FKH tapte 1–4 for Vålerenga forrige runde, så det er nok et revansjelystent mannskap som gjester Stavanger.

Viking stiller slik (4–3–3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl - Johnny Furdal, Samuel Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj - Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Tord Salte, Fredrik Torsteinbø, Even Østensen, Usman Sale, Kristian Thorstvedt, Adrian Pereira.

FK Haugesund (4-4-1-1): Sandvik - Desler, Pallesen Knudsen, Tiedemann Hansen, Baardsen Pedersen - Sandberg, Tronstad, Grindheim, Leite - Samuelsen - Koné.

Benken: Gostomski, Bergqvist, Velde, Gunnarshaug, Krygård, Kallevåg, Ndayisenga.

Kampen kan du følge direkte på Aftenbladet.no i kveld.