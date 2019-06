Seks endringer for Bohinen

Seks var også antallet endringer som AaFK-trenere gjorde til NM-kampen mot Molde, sammenlignet med laget som spilte fra start i forrige helgs seriemøte med HamKam. AaFK er inne i en periode med hardt kampprogram, og det kan derfor virke som om Bohinen ønsker å fordele belastningen på troppen.

Med seks endringer på laget til kampen mot Molde, fra laget som startet i bortemøtet med HamKam, sparte Bohinen spillere som han vurderte som en førsteelleverspillere. Den defensive og offensive maktdemonstrasjonen mot Molde har dermed gjort sitt til at AaFK-treneren har hatt et luksusproblem frem mot dagens oppgjør. Så godt som alle spillerne i stallen er tilgjengelig.

Castro på benken

Om Bohinen har kommende onsdags NM-kamp, borte mot Rosenborg, i bakhodet er usikkert. Han har tidligere bebudet at cupen ikke er prioritert. Etter seieren mot Molde, med påfølgende cupoppgjør mot Rosenborg, spiller de oransje fem kamper på to uker. Da trenger Bohinen at alle mann er tilgjengelig.

Spillerne som kommer inn i startelleveren er Kaj Ramsteijn, Oddbjørn Lie, Peter Orry Larsen, Jernade Meade og Torbjørn Agdestein.

Niklas Castro var skadet til oppgjøret mot Molde, men er tilbake i dag. Han starter imidlertid på benken. Pape Habib Gueye startet også mot Molde, men er ikke med i dagens tropp.

Fortsatt ubeseiret

AaFK kommer til oppgjøret mot Raufoss med årsbeste for sesongen i bagasjen. Onsdag sendte de eliteseriens topplag, Molde, hodestups ut av NM-cupen med seier 4–0. Mot eliteseriens beste lag hentet de tidvis frem det som laget har måttet tåle mye kritikk for å ha manglet til nå i sesongen; effektiv og variert angrepsfotball. Det store spørsmålet, som også trener Lars Bohinen har løftet frem, er om AaFK klarer å nullstille og videreføre prestasjonene til dagens seriekamp.

AaFK er fortsatt ubeseiret i sesongen 2019. I serien står laget med ni seiere og to uavgjort etter 11 kamper. Raufoss har også hatt en god start på sesongen, og er ett av lagene som har overrasket til nå. Seks seiere, én uavgjort og fire tap er status. På hjemmebane står de med to seiere, én uavgjort og to tap.

Lagene

AaFKs lag (3-5-2): Andreas Lie – Kaj Ramsteijn, Daníel Leó Grétarsson, Oddbjørn Lie – Jernade Meade, Aron Elis Thrándarson, Peter Orry Larsen, Izunna, Jørgen Hatlehol – Torbjørn Agdestein, Hólmbert Fridjónsson

Innbyttere: Omenås, Grønner, Nenass, Castro, Steen Sæthre, Fet og Olafsson.

Raufoss’ lag (4-3-3): Ole Kristian Gjefle Lauvli – Edvard Linnebo Race, Stian Simenstad, Parfait Bizoza, Marius Svanberg Alm – Salomon Owusu, Mikkel Maigaard Jakobsen, Ryan Doghman – Anton Karl Peter Henningsson, Oskar Johannes Løken, Kristoffer Nessø.

Innbyttere: Johnsen, Moldskred, Fløgum, Heiberg, Giæver, Ahmad, Dabove.