– Dette burde vært en arena hvor det var aktivitet fra morgen til kveld. Jeg synes det er for galt at jeg kan ta med min treåring her og spille klokka 19 på en torsdag kveld, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm.

Start har denne uka varslet at de ser på mulighetene for å flytte tilbake til Kristiansand stadion, da de mener kostnadene ved å spille på Sparebanken Sør Arena er for stor.