Molde-direktøren: – Thomas er ansatt fordi han er flink, ikke fordi han er lokal

Tirsdag ble det klart at Thomas Mork er ansatt som daglig leder for Akerakademiet de neste tre årene. Molde-direktør Ole Erik Stavrum er svært glad for å ha Iain Brunskills erstatter på plass bare noen uker etter at briten leverte sin oppsigelse - ett år etter at han startet i jobben.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi har fått Thomas på plass. Jeg syns det er utrolig bra at vi er så flinke at vi rekrutterer våre egne leder i slike jobber. Han har vært tett rundt Akerakademiet og ledelsen der i mange år. Han har vært med og lagt planer med Iain, da han var her, og dermed var det helt naturlig at vi gikk for Thomas når vi skulle stake ut kursen videre. Jeg er veldig glad for at Thomas hadde lyst til å bli med videre, sier Ole Erik Stavrum til Rbnett.