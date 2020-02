Manchester United-spiller reagerer på Solskjær-uttalelse: – Skjønner ikke hvorfor han sa det

Manchester Uniteds forsvarsspiller Marcos Rojo ble lånt ut til argentinske Estudiantes i slutten av januar.

Spilleren, som har slitt med spilletid under Ole Gunnar Solskjærs ledelse, reagerer på at nordmannen kun to dager før overgangen sa at han ikke var på vei bort.

– Treneren sa at jeg skulle bli værende. Da han sa det, var allerede overgangen i gang. Jeg skjønner ikke hvorfor Solskjærs sa det, forteller Rojo til TNT, gjengitt av The Mirror.

Solskjær mente nemlig at Rojo etter planen skulle bli værende i klubben og kjempe om plassen.

– Marcos har vært skadet, og han har jobbet for å komme tilbake i form igjen. For øyeblikket ser det ikke ut til at han skal forlate oss, nei, sa Solskjær.

LEST DENNE? Slik spilte nordmannen en avgjørende rolle da Solskjær signerte ny spiss

ANDREW YATES / REUTERS

Vil være klar for landslaget

Da 29-åringen fikk klarsignal fra klubben, ringte Rojo moren sin med en gang.

– Jeg sa til henne at hun ikke måtte si noe. «Jeg skal ikke det», sa hun. Men hun fortalte det til alle, sier han lattermildt.

Rojo begrunner valget om å forlate den engelske storklubben med at han ønsker å kjempe seg tilbake på landslaget. Han fikk klar beskjed fra Lionel Scaloni, Argentinas landslagssjef, at han måtte komme seg i form.

– I mars starter kvalifiseringen, og det er viktig å være klar. Han sa at jeg måtte spille fast for å bli tatt ut. Det var grunnen til at jeg ville forlate Manchester, sier Rojo.

Rojo kom til United fra Sporting Lisboa i 2014. Han er fortsatt under kontrakt med den engelske klubben frem til sommeren 2021. Dermed er det en mulighet for at han returnerer etter låneoppholdet i Estudiantes.

Solskjær var aktiv i januarvinduet. Nordmannen hentet både Bruno Fernandes og Odion Ighalo til klubben.