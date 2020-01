Det tidligere stortalent som har spilt for både TIL og TUIL, men som i sommer i fjor forlot «Dalingan» til fordel for 2.-divisjonsklubben Fram Larvik, var i helgen tilbake i Tromsø der han spilte for nyopprykkede Fløya.

I lagets andre kamp i iTromsø-cup sørget han med to sene scoringer for at trenerløse Fløya slo tilbake og sikret 3–3 mot Senja.