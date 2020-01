Portugiseren ble formelt Manchester United-klar torsdag kveld. Han koster Solskjærs klubb over en halv milliard kroner og får trolig en sentral plass i «tierrollen» bak spissen.

– Han er i form til å spille, og han kommer til å bli involvert. Han blir med i troppen, fastslo Uniteds norske manager umiddelbart på fredagens pressekonferanse.

– La oss få treningen unnagjort først. Han har hatt noen hektiske dager nå, ikke minst siden datteren hans fylte tre år i går. Jeg vet ikke hvor mye han blir involvert (mot Wolves), men han er i troppen, understreket Solskjær.

ANDREW BOYERS, REUTERS / NTB SCANPIX

Glapp i sommer

United trenger seier hjemme mot Wolves for å holde liv i håpet om å fullføre sesongen blant de fire beste i Premier League. Fernandes blir en sentral mann i jakten på en plass i mesterligaen, fremfor alt med nese for målpoeng, vinnervilje og lederegenskaper.

– Han er en vinner, og han hater å tape. Det har jeg sett med egne øyne. Og han bruker aggresjonen på en god måte og hjelper lagkameratene sine. Han kommer til å være en leder her også. Jeg har sagt til ham at han skal være seg selv, sier Solskjær.

Nordmannen ønsket egentlig å hente Fernandes i fjor sommer, men fikk tilslaget først i dette overgangsvinduet.

– Det handlet om timing og prioritering, og også om verdivurdering. Du hadde også en klubb som eide ham, og som ønsket å beholde ham. Vi er bare glade for endelig å få det over målstreken.

King-nei

Solskjær fikk også spørsmål om Uniteds angivelige interesse for Joshua King. Bournemouth skal ha avslått et bud på spissen fra United denne uken.

– Jeg tror ikke vi kommer til å gjøre noe mer business nå, svarte United-sjefen kort.

– Januar er alltid vanskelig. Det er ikke noe så bare gjør «sånn», sa Solskjær om muligheten for å styrke stallen med en spiss.

– Jeg er fornøyd med de jeg har her. Og det at Bruno kom inn var en stor greie for meg. Nå kan vi kanskje spille på en annerledes måte. Vi har også flere midtstoppere som er kommet tilbake, og det gjør at det er et alternativ å spille med tre bak, la han til.

(©NTB)