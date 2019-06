USAs VM-spillere i rettsstrid med forbundet: – Vi må gjøre mer enn mennene

Søksmålet ble levert på kvinnedagen 8. mars, med krav om like betingelser som landets mannlige landslagsspillere. Øverste signatur tilhører lagets største stjerne Alex Morgan, som i siste utgave av Time Magazine presenteres i et førstesideoppslag.

– Før eller siden må man sette ned foten. Hvorfor har vi måttet kjempe for dette så lenge, år etter år, spør hun retorisk.

Saken har fått massiv oppmerksomhet i USA, der kvinnelandslaget i fotball er svært populært. 25 millioner så laget vinne VM-finalen i 2015, og det er fortsatt største TV-publikum for en fotballkamp i USA, uansett kjønn.

Da USA-kvinnene spilte treningskamp i Los Angeles i april, møtte filmstjernene Jessica Chastain, Eva Longoria, Jennifer Garner, Uzo Aduba og Natalie Portman opp i t-trøyer med støtte til laget i striden med forbundet: «Time's up, pay up!»

Ingen boikott

Mens Ada Hegerberg i sin misnøye med Norges Fotballforbund har sagt nei til landslaget, gjør ikke amerikanerne det samme. Bare noen dager etter at søksmålet ble levert, gikk Morgan og Megan Rapinoe ut og forsikret om at tanken ikke har slått dem.

– Vi har sett frem til VM i flere år, og i sommer vil vi igjen spille for landet vårt på den største scenen, sa de.

28 spillere undertegnet søksmålet, som er under behandling i rettssystemet i California. Ventelig ligger avgjørelsen et stykke frem i tid.

En av anklagene er at USAs fotballforbund bare later som det er interessert i likestilling.

Forbundet bestrider påstandene i søksmålet og begrunner ulikheter i lønn med de ulike lagenes inntjeningsevne, uavhengig av kjønn.

– Vi gjør mer

Morgan kjøper ikke den forklaringen.

– Vi må gjøre mer enn mennene. Vi må være idrettsutøvere, og vi må være rollemodeller. Vi må vise neste generasjon veien videre. Gjør de mannlige spillerne det? Tenker de på andre enn seg selv? Jeg vet ikke. Vi har mer enn én jobb å gjøre, og vi får dårligere betalt, sier hun til Time.

Som lagets største stjerne, med allsidige talenter, lider hun ingen økonomisk nød og tjener ifølge Time et syvsifret dollarbeløp i året. Det er blant annet for reklameoppdrag for merker som Coca-Cola og Nike. Hun har millioner av følgere på Instagram og Twitter, og hun har skrevet en populær serie ungdomsbøker.

Morgan har vist seg uredd i offentlig debatt. Hun har blant annet kritisert president Donald Trump for behandlingen av mexicanske migrantfamilier og sagt at hun ikke vil være med dersom USA vinner VM og blir invitert til Det hvite hus.

– Om det gjør noen sinte, får det være slik, sier Morgan, som er gift med den mexicanskættede fotballspilleren Servando Carrasco.

Bølgen

USAs kvinnelige fotballspillere har allerede fått forbedrede rettigheter gjennom sterke krav til fotballforbundet. De mener å ha startet det som er blitt en internasjonal bølge:

– Landslaget i fotball er etter min mening banebrytere i kvinnekampen, sier Meghan Duggan på USAs ishockeylag som vant OL-gull i fjor. Det laget truet med VM-boikott og fikk en mye bedre avtale.

Danmarks kvinnelandslag boikottet en VM-kvalifiseringskamp i en lønnsstrid som endte med bedre betingelser, men også med at de danske EM-sølvvinnerne ikke kom til VM.

Time har også en setning om at Norges kvinnelandslag nå har like lønnsbetingelser som mennene, men skriver samtidig at Ada Hegerberg boikotter VM i protest mot hvordan landets fotballforbund behandler kvinnefotballen.