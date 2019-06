Tok fri fra oppussing hjemme og hjalp Sola med å slå Byåsen

SOLA – BYÅSEN 1–0

Forutsetningene for Sola før oppgjøret mot Byåsen var klare – kun seier var godt nok for Sola i jakten på sikker plass på tabellen. I likhet med Sola har Byåsen hatt en tøff start på sesongen, så begge lag var i poengnød for oppgjøret på Sola stadion. Innledningsvis bar også kampen preg av at det var to bunnlag som møttes. Sola gikk aggressivt ut i sitt presspill, noe som tvang Byåsen til å slå mye langt. Samtidig slet hjemmelaget med eget spill offensivt, men fikk kampens første sjanse ved Brunes, men avslutning fra drøyt 18 meter gikk rett i blokka til Byåsen.