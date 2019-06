Dette sier AaFKs styreleder om Bohinens framtid

Allerede da AaFK var på treningsleir i Marbella i begynnelsen av mars, etterlyste Lars Bohinen svar om sin egen framtid i klubben. Han fryktet at en dårlig seriestart ville skape ekstra støy rundt klubben når både han og Andreas Lobertos kontrakter gikk ut.

– Jeg håper de skjønner hva som kan skje med mekanismene og omlandet rundt klubben, som er så utålmodige som de er, vel vitende om at vi er på utgående kontrakt. Det kan bli strevsomt for klubben, kanskje mer strevsomt enn det blir for meg og Andrea, sa Bohinen.