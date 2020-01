Slik endte Klinkenberg opp i AaFK: – Han har et bra potensial

I forrige uke skrev Sunnmørsposten at den nederlandske midtstopperen Daan Klinkenberg trolig ble AaFKs neste signering. I går bekreftet klubben at 23-åringen er klar for spill i Eliteserien.

– Dette er en spiller som vi tror kommer til å passe bra inn i måten vi spiller fotball på. Det er snakk om en ung spiller og han har et bra potensial, så var det viktig at han hadde veldig lyst til å komme hit. Daan vil gjøre at vi styrker konkurransen på venstresiden i forsvaret, som vi har ønsket oss, sier sportssjef Bjørn Erik Melland til Sunnmørsposten.