Da AaFK landet på Gardermoen i går etter å ha vært ti dager på treningsleir i Marbella, fikk spillerne beskjed om at det nå ventet 14 dagers karantene. Det betyr at laget tidligst kan begynne med fellestreninger igjen lørdag om to uker.

Norges Fotballforbund har gått ut med at det tidligst blir seriestart i eliteserien første helga i mai på grunn av koronaviruset.