Etter å ha starta de ti første seriekampene for Vålerenga, har ikke Jonatan Tollås vært på banen i eliteserien siden. En slitasjeskade i kneet har sørget for at hans siste kamp var hjemme mot Lillestrøm 25. mai.

– Jeg begynte å kjenne det først litt i kneet i vinter da jeg gjorde noen styrkeøvelser. Jeg kjente det også i to-tre uker før den siste kampen min, men det gikk helt fint å spille med litt smertestillende, sier Tollås.