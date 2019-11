Åsane-helten etter opprykket: – Jeg er veldig stolt

Åsane – Notodden 2–2 (sammenlagt 5–3)

Myrdal: Etter en kamp som inneholdt to mål til hvert av lagene, og to røde kort til Notodden, sikret Åsane omsider opprykket til neste års 1. divisjon.

– Det er mange som oppfatter meg som lite følsom, men den skal jeg ikke ha på meg i dag, sier en rørt Åsane-trener etter kampen.

Morten Røssland må nesten rope for å overdøve jubelsangen fra den andre siden av garderobedøren.

Eirik Brekke

Beholder identiteten

Treneren er stolt over å ha rykket opp med en ung spillergruppe.

– Vi har 5000 spilleminutter på våre juniorspillere gjennom sesongen. Ingen andre lag som har rykket opp har vært i nærheten. Det kan jeg garantere deg, sier Røssland.

Laget hans har mottatt skryt for sin spillende og underholdende fotball.

– Vi beholder vår identitet i tykt og tynt, sier treneren, som lover at det ikke vil endre seg:

– Så lenge jeg er trener kommer vi til å fortsette med det. Det betyr ikke at vi ikke må bli bedre.

Eirik Brekke

Stolt tremålshelt

De samme tankene går igjen hos en av de sterkeste bidragsyterne til opprykket.

– Vi har gjennom hele året snakket om at hvis vi skulle rykke opp, så skulle det skje på vår måte. Vi skal ikke gjøre noe annet i OBOS-ligaen, annet enn å utvikle vår måte å spille på, sier Joakim Hammersland.

Han scoret tre av Åsanes fem mål i dobbeltkampen mot Notodden.

– Jeg er veldig stolt. Akkurat nå er jeg helt tom, men det føles ekstremt deilig, sier han.

Fakta: Åsane – Notodden 2–2 Kvalifisering til 1. divisjon fotball menn Myrdal DOMMER: Ajdin Medic, Trosvik IF GULT KORT: Martin Ueland, Åsane – Espen Vasby, Gaston Salasiwa, Notodden. RØDT KORT: Alfred Sankoh (to gule), Henrik Gustavsen, Notodden MÅL: 0–1: André Bakke 6', 1–1: Joakim Hammersland 20', 1–2: Henrik Gustavsen 25', 2–2: Henrik Udahl 80' ÅSANE (4–5–1): Eirik Østgaard – Eirik Wollen Steen (Magnus Bruun-Hanssen fra 40 min.) – Martin Ueland, Ole Martin Kolskogen, Ole Didrik Blomberg – Senai Eyob Hagos (Henrik Udahl fra 59 min.), Didrik Fredriksen, Simen Lassen, Stian Bogetveit Nygard, Håkon Holmefjord Lorentzen – Joakim Hammersland

Supertalentets revansj

Hammersland må dele æren for at Åsane spilte seg til kvalikplass med blant andre Håkon Holmefjord Lorentzen.

Lorentzen debuterte for Brann som 15-åring, og ble spådd en lysende fremtid. Da han som 16-åring ble tidenes yngste målscorer i eliteserien, var det nok flere som trodde at spisstalentet kom til å spille på et høyere nivå enn 2. divisjon seks år seinere.

Årene etter debuten inneholdt to utlån til Åsane. De var fra henholdsvis Brann og Sandefjord, klubber han slet med å få spilletid i.

Da 22-åringen ble kontraktsløs mens nyttårsrakettene føk til værs, måtte han ut på klubbjakt. Utfallet ble en tredje periode i oransje drakt.

– Det var aldri en nedtur å komme tilbake til Åsane. Å få være med å spille den fotballen Åsane står for, var noe jeg virkelig ønsket, sier Lorentzen.

Eirik Brekke

Med sine 14 mål, har han sammen Hammersland, vært en av hovedårsakene til at Åsane fikk mål nok til å nå kvalikrundene.

– Jeg har fått bygget meg opp, spilt mye fotball og scoret mange mål. Det kjennes godt, sier Lorentzen.

– Jeg håper å få vist at jeg kan score mål i OBOS-ligaen igjen, så få vi se hva fremtiden bringer, sier han.

– Fått tilbake gleden

En annen hjemvendt helt er Erik Wollen Steen. Forsvareren kom tilbake til Åsane før inneværende sesong, etter et mindre vellykket opphold i Bodø/Glimt.

– Jeg valgte å komme tilbake Åsane fordi jeg ønsket å være med på akkurat dette, sier Wollen Steen, og legger til:

– Jeg har fått tilbake gleden ved å spille sammen med kompiser. Vi har utviklet oss og skapt et bra lag sammen.

Wollen Steen håper oppvisningen mot Notodden kan bidra til at flere tilskuere vil ta turen for å se på 1. divisjonslaget Åsane.

– Hvis vi fortsetter å spille den fotballen vi gjør, er jeg overbevist om at folk vil komme. Det gir glede å se på den type fotball vi spiller, sier han.

Han mener opprykket betyr mye for bydelen, i tillegg til hele bergensfotballen for øvrig.

– Det er viktig å ha en best mulig utviklingsarena for flest mulig unge spillere, sier Wollen Steen, som er overbevist om at regionen er stor nok til å ha to lag i 1. divisjon.

– Så skal vi sørge for at vi blir det beste av dem, avslutter han med et stort smil.