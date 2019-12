MANCHESTER: Ingen skjønte helt hva som skjedde. I festprogrammet sto det ingenting om at den gangs United-manager Mourinho skulle dele ut en pris til den spilleren han selv mente var årets beste. På bildet Manchester United sendte ut på sosiale medier i etterkant, sto portugiseren med et noe stramt smil. Ved siden av seg hadde han 20 år gamle, bredt glisende Scott McTominay.

I hendene holdt unggutten et trofé. Verden rundt satt mange United-fans og fulgte med. De skjønte heller ikke helt hva som skjedde.

Riktignok hadde Mourinho overrasket, og for mange også irritert, ved å velge unggutten foran superstjernen Paul Pogba ved noen anledninger. Men årets United-spiller?

Det er litt over 19 måneder siden den merkverdige seansen. Mourinho forklarte at han ikke kunne akseptere at McTominay gikk tomhendt hjem fra sesongavslutningen. Han ble overrasket over at midtbanespilleren ikke fikk en av de to prisene til klubbens yngre spillere, og dermed ombestemte han seg om sin egen, nyoppnevnte pris.

Rui Vieira / AP

Var egentlig ikke klar

Onsdag var Mourinho tilbake på Old Trafford, denne gangen som Tottenham-manager. Etter at han hadde gratulert Solskjær med seieren, var det første han gjorde å gi McTominay en god klem. På pressekonferansen etter kampen var det ikke uventet samme mann som fikk ros av sin gamle sjef som den første av United-spillerne.

Da Solskjær så møtte journalistene, innrømmet han at McTominay nå er blitt noe så sjeldent som en spiller det nesten er umulig å sette ut av laget. Hans skadefravær har tydelig hemmet dem de siste uken. Så da den nå 22 år gamle kom seg gjennom en lett treningsøkt med reservene tirsdag morgen, bestemte Solskjær seg for å kaste ham rett inn på laget.

– Det er første gang jeg har mast på spillere som ikke har grunnlaget som egentlig skal til, men han er så godt trent. Han er en tøff gutt, så det var aldri aktuelt for ham å si nei.

Fakta: Scott McTominay Født: 8.12.1996 i Lancaster, nordvest for Manchester Ble knyttet til Manchester United allerede som femåring. Har gått gradene på klubbens akademi. Har skotsk bestefar og valgte å spille landslagsfotball for dem. Har 12 landskamper. Debuterte for Manchester United i Premier League 7. mai 2017.

Sjefens kjæledegge

McTominays historie minner litt om Darren Fletchers. Også han var en litt tynn, hengslete midtbanespiller, som slet med å overbevise fans og kritikere om at han holdt Manchester United-klasse.

Sir Alex Ferguson hadde imidlertid klokkertro på sin landsmann. Mange så imidlertid på Fletcher kun som en av sjefens kjæledegger, som egentlig ikke fortjente oppmerksomheten.

Ifølge Manchester Evening News skal den legendariske manageren ved et uhell ha omtalt midtbanespilleren som «Darren Ferguson» ved en anledning. Det hjalp ikke akkurat at det også er navnet på Sir Alexs sønn. Den ekte Darren Ferguson fikk også sjansen i United-troppen som ung. Han klarte imidlertid aldri å spille seg inn på førstelaget, til tross for at faren ga ham sjanser mange mente han ikke fortjente.

MARKO DJURICA / REUTERS

McTominay ser imidlertid ut til å ha ristet av seg Mourinho-stempelet. Da Solskjær ble bedt om å beskrive sin elev etter seieren over Tottenham, trakk han umiddelbart frem at 22-åringen på ingen måte er preget av stjernenykker eller berømmelse.

Ungguttens eneste ønske er å bli så god som mulig, og det er nettopp slike folk nordmannen vil ha med seg til å gjenreise klubben.

Faktisk sa Solskjær at McTominay hadde passet perfekt i de United-troppene han selv var en del av som spiller. Med andre ord, Sir Alex Ferguson ville satt sitt godkjentstempel på gutten.

– Han har gått gradene i akademiet vårt, han er en av våre. Han er lokal og vet hva det betyr å spille for Manchester United, fortsatte Solskjær.

Derfor trenger heller ingen være i tvil om at McTominay vet hva et Manchester-derby betyr. Det kommer han til å vise mot byrival City lørdag kveld.