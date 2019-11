EIK har til tross for flere godt gasjerte spillere, inntil nå gitt romslige muligheter for å kombinere fotball med jobb, i første rekke ved at treningene har foregått på kveldstid.

Det har gjort «Tigrene» til et topplag i divisjonen, men ikke godt nok til å ta det siste skrittet opp til Obos-ligaen. Trener Ojan Bijan mener det må endringer til og handler deretter.