Ingve Bøe-bloggen: «Viking har et gedigent luksusproblem»

Jeg vet det har vært en meget fin treningsuke etter alle de gode prestasjonene sist søndag. Det har nok sprudlet på feltet av humørfylte og formsterke vikinger.

Samtidig er tanker tenkt og kabalen for de to neste kampene lagt. Med den viktige kvartfinalen mot Aalesund torsdag i hodet, blir det essensielle å bruke stallen fornuftig, slik at slagkraften blir minst like god i begge kampene. Det er absolutt ikke feil med en sterk og trygg taktisk kamp i kveld. Det er ikke bare å skru på en bryter til uken ser dere.