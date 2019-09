Må betale 60 millioner for fotballspilleren som døde i flystyrt

Det opplyser Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i en pressemelding mandag.

Sala døde i en flystyrt da han var på vei fra Nantes i Frankrike til Cardiff i Storbritannia 21. januar i år. Han ble 28 år gammel.

Cardiff kjøpte argentineren to dager før flyet forsvant. Handelen var den dyreste i klubbens historie. Ifølge britiske medier var overgangssummen på rundt 170 millioner kroner.

I kjølvannet av dødsfallet oppsto det tvist om det økonomiske oppgjøret for overgangen. Nå har en FIFA-komité besluttet at Cardiff må betale en snau tredjedal av den opprinnelige summen for Sala.

Bordeaux har krav på 50 prosent av overgangssummen som følge av en inngått videresalgsklausul da de solgte Sala til Nantes i 2015.

Avgjørelsen kan ankes inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).