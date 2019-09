Chelsea-spiller Reiten foran serieåpningen på fullsatt Stamford Bridge: – Helt konge

– Man kan ikke spørre om så mye mer, føler jeg. Herregud, det blir helt konge. Det er bare rått, sier hun.

Reiten er en av flere norske kvinnelige landslagsprofiler som akkurat har tatt fatt på en ny tilværelse i en stor klubb som hevder seg med lag både for menn og kvinner.

Caroline Graham Hansen (Barcelona) serieåpner også til helgen, mens Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg) og Karina Sævik (Paris Saint-Germain) allerede rakk å debutere med innhopp for sine lag før landslagspausen.

Den engelske superligaen sparkes i gang til helgen med flere lokaloppgjør. I en helg uten toppkamper for menn vil Chelsea fylle Stamford Bridge når nyopprykkede Tottenham kommer på besøk. Alle billettene er gratis, og de er revet vekk.

– Livet i London er veldig annerledes, veldig artig og veldig kult. Det er en hverdag jeg ikke er vant til, men som jeg skulle ønske jeg kunne hatt hele tiden. Alt er lagt til rette. Det er sinnssykt fine forhold, med tilgang til alt vi ønsker, sier Reiten, som tirsdag var med å revansjere sommerens VM-tap ved å slå England 2-1 i Bergen.

– Som damespiller er det veldig fint å få føle seg som del av noe større, for det gjør vi virkelig. Det er ikke «vi og dem», det er «oss». Og så er det en god gjeng med jenter fra forskjellige plasser. Jeg trives veldig.

Viktig start

Forrige sesong kom Chelsea skjevt ut fra hoppet da blant andre Maren Mjelde og Maria Thorisdottir var lenge ute med skader. Tittelforsvareren greide ikke å hente inn det tapte, ble bare nummer tre og kvalifiserte seg ikke til mesterligaen.

– De har snakket mye om at man vinner ikke sesongen i september og oktober, men man kan tape den. Vi har jobbet hardt for å være best mulig forberedt til sesongstart, og jeg tror vi er der vi skal være, sier Reitan.

Hun tar ett steg av gangen i sin nye klubb.

– Jeg sa på forhånd at jeg skjønner at det kommer til å ta tid. Det er en helt annen hverdag og andre medspillere. Jeg er en spillende type og må finne «connection», forstå hva alle andre ønsker og formidle hva jeg vil at de skal gjøre. Da er det bare å si «okei, bruk tid», men jeg synes det blir bedre og bedre, sier hun.

– Det er enkelte jeg føler at jeg klikker ganske bra med, mens det er andre jeg kanskje må jobbe mer med. Sånn vil det alltid være. Jeg begynner å jobbe meg ganske godt inn i det og er fornøyd med min egen innsats i starten. Og så vet jeg at det er mer å gå på.

Bølgen

Englands kvinnelandslag skapte fotballfeber på sin vei til VM-semifinale i sommer, og landslagssjef Phil Neville oppfordret superligaen til å surfe på den bølgen. Chelsea var blant klubbene som slo til.

Klubbens kvinnelag spiller vanligvis på Kingsmeadow med 4500 tilskuerplasser, men i serieåpningen søndag blir det drøyt 40.000 på Stamford Bridges tribuner.

Superligaen sparkes i gang lørdag med Manchester-derby mellom City og United (med Aurora Mikalsen i stallen) i førstnevntes storstue, mens søndagen byr på nok et derby mellom seriemester Arsenal og West Ham (med Cecilie Redisch Kvamme).

Reading, med Amalie Eikeland og Kristine Leine, spiller borte mot Liverpool.