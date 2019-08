Erling Moe før skjebnekampen: – Vi har alt å vinne

AKER STADION (Rbnett): Torsdag kveld venter serbiske Partizan i den avgjørende playoff-kampen inn i Europaligaen for Molde. Gjestene leder 2–1 etter å ha scoret helt på tampen i Beograd, men Molde fikk med seg det viktige bortemålet. Under onsdagens pressekonferanse snakket Moe om viktigheten av kampen for Molde som klubb.

– Dette er årets viktigste kamp. I alle fall hittil i sesongen. Ut ifra turneringsbilde er det vinn eller forsvinn, enkelt og greit, sier Erling Moe til Romsdals Budstikke under onsdagens pressekonferanse på Aker Stadion.