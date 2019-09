NORGE – ENGLAND 2–1

Brann Stadion: Fotball-Hordaland hadde mobilisert kraftig og fylt Brann Stadion opp med 10.830 tilskuere, mange av dem lokale jente- og guttespillere. Brann Stadion fremsto i sin vanlige prakt, og «God Save the Queen» og «Ja, vi elsker» satte en perfekt ramme rundt kampen.

Det var fest i Bergen tirsdag kveld. Og England og Norge leverte. Både sjanser og scoringer. Til slutt ble det 2–1 til Norge. Dermed fikk Norge en liten revansj etter tapet for nettopp England i VM-kvartfinalen i sommer.

– Det var en fantastisk ramme rundt kampen. Stemningen ga meg frysninger på ryggen, sier Sandviken-spiller Ingrid Spord. Den tidligere landslagsspilleren fulgte kampen fra Stadion som ekspert for Bergens Tidende.

– Var seieren fortjent?

– Ja. Norge spilte en god annen omgang, mener Spord.

Norge startet med hele fire lokale spillere fra Bergen: Maren Mjelde, Amalie Eikeland, Kristine Minde og Vilde Bøe Risa.

– Jeg tror dette har vært en drøm som har gått i oppfyllelse for de lokale spillerne. Å få spille på hjemmebane i Bergen var nok veldig stort for dem, sier Spord.

Fakta: Norge – England 2–1 (0–1) Brann Stadion, 10.830 tilskuere Mål: 0–1 Georgia Stanway (10), 1–1 Frida Maanum (53), 2–1 Caroline Graham Hansen (89). Dommer: Lina Lehtovaara, Finland. Ingen kort. Norge (4-5-1): Ingrid Hjelmseth (Cecilie Fiskerstrand fra 85.) – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde – Karina Sævik, Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum (Ingrid Syrstad Engen fra 56.), Amalie Eikeland (Lisa-Marie Utland fra 69.) – Caroline Graham Hansen.

Nervøs start

Det var bare privatkamp, men da dommeren blåste i fløyten virket Norge preget. England presset høyt og nektet de norske damene å komme seg ut av eget forsvar.

Phil Nevilles strategi ga fort resultater. Etter 10 minutter viste Georgia Stanway hvordan det skal gjøres. Fra rundt 20 meter overrasket hun alle med å fyre løs, og ballen gikk utakbart i krysset.

Veteran Ingrid Hjelmseth (39) kunne ikke gjøre noe for å unngå at hun slapp inn mål i sin siste landskamp.

Etter målet normaliserte kampen seg. England la seg mer bakpå, mens Norge kom mye mer med.

– Etter målet fikk Norge etablert mer spill på England sin banehalvdel og kom seg høyere i banen, sier Spord.

BT-ekspert Erik Huseklepp var også på Stadion for å følge kampen.

– I starten av kampen hadde Norge veldig lavt press og hadde kanskje overdreven stor respekt for England, sier Huseklepp.

Seieren ble sikret

Norge ble bedre og bedre utover i første omgang, og fremgangen fortsatte etter pause. Godt hjulpet av tilskuerne på tribunen satte de press på England, og fikk betalt.

I det 53. minutt slo Guro Reiten corner, og inne foran mål sto solide Frida Maanum klar for å heade ballen i mål. 1–1.

– Det ser ut som om Norge har øvd på dødball. Det var en fin scoring, mener Spord.

England hadde sine sjanser mot slutten av kampen. Blant annet hadde stjerne Lucy Bronze en kjempemulighet da hun fikk heade fra kort hold.

Men like før slutt avgjorde Norge det hele til sin fordel. England hadde et håpløst balltap, noe Norge utnyttet. Caroline Graham Hansen ble spilt fri, fintet ut en engelsk forsvarer eller to, og satte til slutt ballen i mål på herlig vis fra kort hold.

En iskald scoring som ble varmt tatt imot av publikum i Bergen.