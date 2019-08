Med trener Gaute Helstrup, spillerne Lars-Gunnar Johnsen, Jo Nymo Matland og Hans Norbye i tillegg i klubben, har det blitt en ganske sterk HamKam-kontingent på fem mann med fortid i TUIL.

– Vi har det veldig bra her nede. Det er artig at vi er litt flere nordlendinger her. Jeg trives bra her nede, forteller Skogvang Pedersen til iTromsø.